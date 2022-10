“Adesso basta”. GF Vip 7: insulti a Marco Bellavia, interviene il figlio: passato il segno (Di sabato 1 ottobre 2022) GF Vip 7, valanga di insulti contro Marco Bellavia: interviene il figlio Filippo. Sono giorni duri questi per l’ex conduttore di bim bum bam che ha confessato di non sentirsi bene a livello psicologico. Ha parlato di “squilibrio” anche nella nuova diretta, durante le nomination palesi (per la cronaca c’è poi finito in nomination): “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento”. “Conto però di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano tutti quanti. Da solo non riesco, in gruppo sono sicuro di sì. Vorrei rimanere qua dentro. Se una persona ha bisogno e gli altri l’aiutano ce la farà, da solo no”, ha continuato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) GF Vip 7, valanga dicontroilFilippo. Sono giorni duri questi per l’ex conduttore di bim bum bam che ha confessato di non sentirsi bene a livello psicologico. Ha parlato di “squilibrio” anche nella nuova diretta, durante le nomination palesi (per la cronaca c’è poi finito in nomination): “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento”. “Conto però di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano tutti quanti. Da solo non riesco, in gruppo sono sicuro di sì. Vorrei rimanere qua dentro. Se una persona ha bisogno e gli altri l’aiutano ce la farà, da solo no”, ha continuato ...

Frances65227105 : RT @monica_jowani: @sogfvip75423482 Io che scrivo #gfvip alberto per non leggere tutte le cazzete del # normale per concentrarmi sul nostro… - gustavolamona : @GiovaQuez su dai...basta frignare adesso ???? un po' di Maalox e passa tutto ?? - RobertoFerramol : RT @ErmannoKilgore: #30settembre #Putin non voleva arrivare a #Lisbona ne’a #Berlino come propagandato da Media occidentali e da #Zelensky,… - PietroPecchioni : RT @MicheleSolari70: @AlbertoLetizia2 @maxdantoni Sono filoputiniani e traditori dell'Italia. Adesso basta con questa puttanata dei pacifis… - CalcioNapoli24 : -