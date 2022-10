Addio ad Antonio Inoki | eroe del wrestling e protagonista del cartone ' L' Uomo Tigre'

fanpage : È morto #AntonioInoki Addio a una leggenda del wrestling #1ottobre - Okuyasu_Ita : #RIPInoki Addio Antonio, insegna agli angeli a fare il Cobra Twist - mimanda_picone : RT @fanpage: È morto #AntonioInoki Addio a una leggenda del wrestling #1ottobre - Aillu77 : RT @Actarus192: Addio ad Antonio Inoki. L'abbiamo conosciuto prima sui cartoni de L'Uomo Tigre e poi grazie al Catch. - simpaol : RT @Actarus192: Addio ad Antonio Inoki. L'abbiamo conosciuto prima sui cartoni de L'Uomo Tigre e poi grazie al Catch. -

Il noto wrestler giapponeseInoki , tra i pionieri della Mixed Martial Art, e successivamente politico impegnato nel sociale è morto all'età di 79 anni. Nato a Yokohama, Inoki si trasferì da studente in Brasile , dove ...Inoki . Il noto wrestler giapponese, tra i pionieri della Mixed Martial Art, e successivamente politico impegnato nel sociale è morto all'età di 79 anni. Lo annunciano i media nipponici ...Il Giappone è in lutto per la morte di uno dei suoi uomini più famosi nel mondo: stiamo parlando di Antonio Inoki, wrestler tra i pionieri della Mixed Martial Art ma successivamente anche politico ...Addio Antonio Inoki. Il noto wrestler giapponese, tra i pionieri della Mixed Martial Art, e successivamente politico impegnato nel sociale è morto all'età di 79 anni. Lo annunciano i media nipponici ...