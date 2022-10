“Accordi segreti alle sue spalle”: Patrizia Rossetti se lo lascia sfuggire, confessionale in tilt (Di sabato 1 ottobre 2022) Patrizia Rossetti non riesce a nasconderlo alle telecamere, il confessionale è in tilt: si stanno organizzando tra di loro Patrizia Rossetti (Twitter)Nella casa del GF Vip sta accadendo il caos. Tutto è partito dal comportamento assunto dal resto del gruppo nei confronti di Marco Bellavia. Il concorrente ha cercato conforto e aiuto per diversi giorni ma i suoi discorsi pesanti e depressivi non sono stati ascoltati da nessuno. Una richiesta d’aiuto non accettata: il comportamento dei concorrenti è stato giudicato dai telespettatori, pochi giorni fa si è tolto la vita un ragazzo che aveva partecipato a Uomini e Donne; il pubblico italiano è ancora scosso dall’accaduto. Questa mancanza di soccorso per chi chiede aiuto non viene vista quindi di buon occhio, anche se si ... Leggi su direttanews (Di sabato 1 ottobre 2022)non riesce a nasconderlotelecamere, ilè in: si stanno organizzando tra di loro(Twitter)Nella casa del GF Vip sta accadendo il caos. Tutto è partito dal comportamento assunto dal resto del gruppo nei confronti di Marco Bellavia. Il concorrente ha cercato conforto e aiuto per diversi giorni ma i suoi discorsi pesanti e depressivi non sono stati ascoltati da nessuno. Una richiesta d’aiuto non accettata: il comportamento dei concorrenti è stato giudicato dai telespettatori, pochi giorni fa si è tolto la vita un ragazzo che aveva partecipato a Uomini e Donne; il pubblico italiano è ancora scosso dall’accaduto. Questa mancanza di soccorso per chi chiede aiuto non viene vista quindi di buon occhio, anche se si ...

