A Milano la prima uscita di Meloni | misure su energia pronte per autunno

(Di sabato 1 ottobre 2022) Scegliee la Coldiretti, Giorgia, per la suapubblica dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre. In precedenza aveva incontrato la stampa solo all'indomani del voto: da lì in poi le prese di posizione sono state affidate esclusivamente a note scritte o a dichiarazioni sui social. Stavolta invece la presidente di Fratelli d'Italia parla a lungo dal palco allestito nel Castello Sforzesco die non si sottrae alle domande dei giornalisti, sia all'arrivo al villaggio Coldiretti che durante la passeggiata tra gli stand. E lo faper descrivere come "utile e cordiale" l'incontro appena avuto con Silvio Berlusconi, e poi per annunciare che il futuro governo - ovviamente "se saremo chiamati" - interverrà con una misura nazionale per contrastare il ...

doctor_milano : @FabioAstigiano @Mary_Cric Guarda che nessun medico è obbligato a praticare la IVG. Dovresti rileggerti (o forse le… - VPauciulo : RT @Negramaro: Grazie Milano per averci regalato la prima grande alba di questo viaggio ?? a stasera! #NegramaroUnplugged - coldirettimo : RT @coldiretti: Giorgia Meloni, nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni al Villaggio #Coldiretti a Milano, ha firmat… - TerrinoniL : I Negramaro tornano in tour nei teatri. Ieri sera a Milano la prima data - claudiagen : RT @coldiretti: Giorgia Meloni, nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni al Villaggio #Coldiretti a Milano, ha firmat… -

Giorgia Meloni ha incontrato Silvio Berlusconi questa mattina,della visita al villaggio della Coldiretti, allestito nel parco Sempione a. Ad annunciarlo è stata proprio la leader di Fratelli d'Italia , che si è detta "ottimista" in merito al futuro ...Contratto e mondiale Una seconda giovinezza per un giocatore che ha portato aserietà e solidità. Partiva come alternativa per lalinea, si è ritrovato titolare di diritto. Uno che ...di Silvia Pagliuca Sono 75 le persone che entro la fine del 2023 potranno entrare a far parte di Treatwell, il marketplace che consente di prenotare un appuntamento di bellezza in pochi click e a qual ...Caro bollette e inflazione, aziende agroalimentari in ginocchio. Allarme Coldiretti sui cibi sintetici in provetta: Giorgia Meloni firma la petizione ...