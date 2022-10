A Londra dopo la sterlina è sotto attacco anche Bbc World Service

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 ottobre 2022). Il potere britannico sussurra da novant’anni nelle orecchie del mondo attraverso il suo Bbc, offrendo un’informazione impeccabile in paesi dove l’imparzialità non si porta e ottenendo in cambio prestigio e influenza nonostante la fine dell’impero. E proprio in un momento in cui il Regno Unito è in tutta una serie di tempeste – scisso il legame con l’Unione europea, morta Elisabetta II, terrorizzati i mercati, per citare solo gli eventi principali – proprio questa voce sta per affievolirsi, con l’annuncio di 382 licenziamenti tra giornalisti e tecnici, la chiusura di alcuni servizi radiofonici e il trasferimento di altri su piattaforme digitali. Altro che lotta alla disinformazione e alle fake news. I tagli sono necessari per via di un congelamento di due anni del canone con cui la Bbc tutta si finanzia, annunciato ...