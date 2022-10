A che punto è la notte tra Cina ed Europa (Di sabato 1 ottobre 2022) Pechino ha rapporti problematici con la Ue ormai da anni. E la Germania oggi diventa un elemento cruciale per il distacco. Mentre fervono i preparativi per il prossimo vertice G20, che si terrà a novembre a Bali sotto la presidenza di turno indonesiana, i riflettori indugiano ancora una volta su Pechino. Come spesso accade, è il calendario internazionale a fare da bussola. Il recente vertice dello SCO a Samarcanda ha riconfermato la centralità della Cina nel quadrante eurasiatico, sebbene in coabitazione con altre importanti potenze quali la Turchia e l’India, e ha sancito il declassamento della Russia a potenza regionale. In ottobre, invece, si celebrerà il ventesimo congresso del Partito comunista cinese, da cui ci si attende la riconferma di Xi Jinping. Al più, si tratterà di capire se il suo status «imperiale» subirà dei temperamenti. Pochi giorni dopo, lo stesso ... Leggi su panorama (Di sabato 1 ottobre 2022) Pechino ha rapporti problematici con la Ue ormai da anni. E la Germania oggi diventa un elemento cruciale per il distacco. Mentre fervono i preparativi per il prossimo vertice G20, che si terrà a novembre a Bali sotto la presidenza di turno indonesiana, i riflettori indugiano ancora una volta su Pechino. Come spesso accade, è il calendario internazionale a fare da bussola. Il recente vertice dello SCO a Samarcanda ha riconfermato la centralità dellanel quadrante eurasiatico, sebbene in coabitazione con altre importanti potenze quali la Turchia e l’India, e ha sancito il declassamento della Russia a potenza regionale. In ottobre, invece, si celebrerà il ventesimo congresso del Partito comunista cinese, da cui ci si attende la riconferma di Xi Jinping. Al più, si tratterà di capire se il suo status «imperiale» subirà dei temperamenti. Pochi giorni dopo, lo stesso ...

AntoVitiello : #Scaroni a margine dell'evento BMW: 'Capienza #stadio? Non abbiamo ancora deciso niente, stiamo riflettendo su una… - davcarretta : La Germania ha i mezzi per farlo e non deve stare con il cappello in mano a ogni crisi. Ma chi non ha i mezzi, pe… - welikeduel : 'Mi dispiace quando vengo strumentalizzata. Mi piacerebbe poter dire quello che penso da cittadina, punto. Mi dispi… - StefaNelson76 : @Virna25marzo Sempre pensato che farsi dire continuamente ‘l’Italia deve fare i compiti a casa’, non solo non si ad… - anna11824 : @Barbara54298061 @AttilioFarinel1 Nessun altro stato ne parla più, da noi dicono,dopo energia e il caro bollette,… -