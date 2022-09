Zelensky vuole la Nato, Putin con l’annessione minaccia il nucleare (Di venerdì 30 settembre 2022) “De facto, siamo già entrati nella Nato” ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, in una videodichiarazione appena pubblicata: “Oggi, l’Ucraina si candida a farne parte de iure“. La replica al discorso pieno di alterazioni e disinformazione con cui Vladimir Putin ha annunciato l’annessione alla Russia delle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, è bruciante. Per certi aspetti imbarazzante, perché mette Mosca davanti al rischio di procedere la guerra contro un futuribile alleato Nato; perché mette la Nato davanti alle possibilità della risposta collegiale contenuta nell’articolo 5 del trattato. Anche se il processo non sarà automatico, né immediato. “Ci sono quattro nuove regioni in Russia”, ha detto Putin parlando dal Cremlino, aggiungendo che ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 settembre 2022) “De facto, siamo già entrati nella” ha detto il presidente ucraino, Volodymyry, in una videodichiarazione appena pubblicata: “Oggi, l’Ucraina si candida a farne parte de iure“. La replica al discorso pieno di alterazioni e disinformazione con cui Vladimirha annunciatoalla Russia delle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, è bruciante. Per certi aspetti imbarazzante, perché mette Mosca davanti al rischio di procedere la guerra contro un futuribile alleato; perché mette ladavanti alle possibilità della risposta collegiale contenuta nell’articolo 5 del trattato. Anche se il processo non sarà automatico, né immediato. “Ci sono quattro nuove regioni in Russia”, ha dettoparlando dal Cremlino, aggiungendo che ...

