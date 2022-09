Zelensky risponde alle annessioni decise da Putin: “Non negoziamo fino a quando è lui il presidente”. E chiede entrata rapida nella Nato (Di venerdì 30 settembre 2022) Volodymyr Zelensky respinge l’offerta di dialogo lanciata da Vladimir Putin dopo che quest’ultimo ha annesso unilateralmente alla Federazione russa il Donetsk, il Luhansk, Kherson e Zeporizhzhia. Ed erige una barriera forse invalicabile tra i due capi di Stato firmando la richiesta di annessione accelerata alla Nato affermando che nessun negoziato prenderà il via fino a quando Putin rimarrà presidente della Russia. Una chiusura totale quella del leader di Kiev che, salvo passi indietro, non lascia spazio ad altre soluzioni se non quella militare, con la definitiva sconfitta di una delle due parti in guerra. La situazione sul campo è però cambiata radicalmente dalle 15 (ora italiana) di venerdì, quando il capo del Cremlino ha annunciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Volodymyrrespinge l’offerta di dialogo lanciata da Vladimirdopo che quest’ultimo ha annesso unilateralmente alla Federazione russa il Donetsk, il Luhansk, Kherson e Zeporizhzhia. Ed erige una barriera forse invalicabile tra i due capi di Stato firmando la richiesta di annessione accelerata allaaffermando che nessun negoziato prenderà il viarimarràdella Russia. Una chiusura totale quella del leader di Kiev che, salvo passi indietro, non lascia spazio ad altre soluzioni se non quella militare, con la definitiva sconfitta di una delle due parti in guerra. La situazione sul campo è però cambiata radicalmente d15 (ora italiana) di venerdì,il capo del Cremlino ha annunciato ...

