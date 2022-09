globalistIT : - hagakure_jfp : Ora che #Putin vuole negoziare #Zelensky replica che non tratterà con lui ma con un altro presidente della #Russia… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #30settembre #FrontPages La sopraffazione di #Putin nelle pagine dei giornali stranieri. La replica di #Z… - rassegnally : #primapagina #30settembre #FrontPages La sopraffazione di #Putin nelle pagine dei giornali stranieri. La replic… - Giornaleditalia : #volodymyrzelenskyGiorgiaMeloniElezioni Elezioni, scambio di tweet Zelensky-Meloni. L'ucraino: 'Contiamo su proficu… -

Globalist.it

"Adottiamo una misura decisiva firmando la candidatura dell'Ucraina in vista di una adesione accelerata alla Nato", ha affermatoin un video diffuso sui social media pochi minuti dopo che la ...Arriva a stretto giro di posta ladiplomatica di Volodymyralla cerimonia di annessione alla Russia dei territori ucraini di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Il governo di ... Zelensky replica alle annessioni di Putin: “Chiediamo l’adesione accelerata alla Nato” Volodymyr Zelensky chiama, Giorgia Meloni risponde. Va in scena su twitter il primo scambio di cortesia istituzionale (con annesso richiamo alla cooperazione) tra il presidente ucraino e la leader di.Il colloquio tra i due si è incentrato sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Draghi ha assicurato che l'Italia non riconoscerà l'esito del referendum russo ...