Zelensky: “Questa è la nostra terra”, ed avverte: “Pronto un piano per la liberazione dei territori occupati” (Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre il presidente russo continuava ad inneggiare alla ‘madre Russia’, che da oggi si avvale di 4 regioni in più e che, ha affermato “Difenderemo perché sono nostre terre”, attraverso Telegram la risposta del presidente ucraino non si è certo fata attendere. Zelensky: “Questa è la nostra terra, il nostro popolo. Non daremo mai ciò che è nostro agli occupanti” “Abbiamo la situazione sotto controllo. Tutto sarà Ucraina“, ha scritto poco fa Volodymyr Zelensky, rassicurando i suoi. “Questa – ha rimarcato alludendo alle 4 regioni annesse da Mosca – è la nostra terra, il nostro popolo. Non daremo mai ciò che è nostro agli occupanti“. Zelensky: “Con i comandanti in prima linea abbiamo considerato un ulteriore piano per la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) Mentre il presidente russo continuava ad inneggiare alla ‘madre Russia’, che da oggi si avvale di 4 regioni in più e che, ha affermato “Difenderemo perché sono nostre terre”, attraverso Telegram la risposta del presidente ucraino non si è certo fata attendere.: “è la, il nostro popolo. Non daremo mai ciò che è nostro agli occupanti” “Abbiamo la situazione sotto controllo. Tutto sarà Ucraina“, ha scritto poco fa Volodymyr, rassicurando i suoi. “– ha rimarcato alludendo alle 4 regioni annesse da Mosca – è la, il nostro popolo. Non daremo mai ciò che è nostro agli occupanti“.: “Con i comandanti in prima linea abbiamo considerato un ulterioreper la ...

