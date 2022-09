Zelensky a Putin | “Non negoziamo con lui presidente” E chiede entrata rapida nella Nato Medvedev | “Ci avvicina alla Terza Guerra Mondiale”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Volodymyrrespinge l’offerta di dialogo lanciata da Vladimirdopo che quest’ultimo ha annesso unilateralmenteFederazione russa il Donetsk, il Luhansk, Kherson e Zeporizhzhia. Ed erige una barriera forse invalicabile tra i due capi di Stato firmando la richiesta di annessione accelerataaffermando che nessun negoziato prenderà il via fino a quandorimarràdella Russia. Una chiusura totale quella del leader di Kiev che, salvo passi indietro, non lascia spazio ad altre soluzioni se non quella militare, con la definitiva sconfitta di una delle due parti in. “L’intero territorio del nostro Paese sarà liberato dal nemico, il nemico non solo dell’Ucraina, ma della vita stessa, dell’umanità, della legge e ...

La cerimonia, che si è tenuta nella sfarzosa Sala di San Giorgio del Cremlino, ha vistoe i ... Di farsa parla il presidente Volodymyrin un videomessaggio in cui ha annunciato che farà ...Sordo alle proteste della comunità internazionale, Vladimircelebra l'annessione dei quattro ... Il presidenteha assicurato che tutto il territorio "sarà liberato dal nemico, il nemico ...I funzionari statunitensi, come riporta la Cnn, non hanno discusso pubblicamente del piano, perchè è ancora in via di definizione e per non dare al presidente russo Vladimir Putin un motivo ...Sempre il presidente Zelensky ha risposto al falso invito – sarebbe meglio dire all’imposizione – di Putin di “cessare il fuoco cominciato nel 2014” e sedersi ai tavoli dei negoziati di pace, ...