Zarco re delle libere del Gp Thailandia | Bagnaia c’è

(Di venerdì 30 settembre 2022) BURIRAM () (ITALPRESS) – Doveva essere un venerdì dicaratterizzato dalla pioggia. Invece, a Buriram per il Gran Premio di, l’asciutto fa da padrone alle prime sessioni in pista. E la Ducati si conferma – dall’alto del suo titolo costruttori – la scuderia da battere, sia tra le ufficiali che tra le Pramac. E’ proprio la Pramac di Johanna mettersi davanti a tutti nei tempi combinati, facendo segnare un convincente 1’30?281. Il francese è sempre pericoloso sul giro secco e si iscrive di diritto tra gli uomini di battere per la qualifica di domani, le cui previsioni pronosticano una giornata di pioggia. In terra asiatica si deciderà una fetta importante del Mondiale dopo la caduta di Francescoa Motegi, che ha di fatto smorzato leggermente i tentativi di rimonta ...

Il Motomondiale 2022 ha visto proseguire oggi, venerdì 30 settembre, il fine settimana del GP di Thailandia, con la seconda sessione delle prove libere che si è disputata al Circuito di Buriram, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.