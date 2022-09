Zac Efron vuole tornare a recitare in High School Musical, ma solo a una condizione (Di venerdì 30 settembre 2022) Sta per tornare ‘High School Musical: The Musical: La serie‘ con la quarta stagione e tra le guest star ci saranno alcuni volti storici come: Corbin Bleu, Bart Johnson, Monique Coleman, Alyson Reed, Lucas Grabeel e Kaycee Stroh. In molti si chiedono se nelle prossime stagioni ci sarà anche un comeback anche di Zac Efron. Ai microfoni di E News e Omelete l’attore americano ha lasciato una porta aperta su questa possibilità. Zac Efron (che ha parlato di chirurgia estetica) infatti potrebbe tornare a recitare nei panni di Troy, ma solo ad una condizione: il cash! “Se ci sarò? Non posso confermarlo o smentirlo. Ma è sempre una possibilità. Se tornerò se mi pagheranno abbastanza? Sì. Seriamente, avere ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022) Sta per: The: La serie‘ con la quarta stagione e tra le guest star ci saranno alcuni volti storici come: Corbin Bleu, Bart Johnson, Monique Coleman, Alyson Reed, Lucas Grabeel e Kaycee Stroh. In molti si chiedono se nelle prossime stagioni ci sarà anche un comeback anche di Zac. Ai microfoni di E News e Omelete l’attore americano ha lasciato una porta aperta su questa possibilità. Zac(che ha parlato di chirurgia estetica) infatti potrebbenei panni di Troy, maad una: il cash! “Se ci sarò? Non posso confermarlo o smentirlo. Ma è sempre una possibilità. Se tornerò se mi pagheranno abbastanza? Sì. Seriamente, avere ...

