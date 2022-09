WRC | Nuova Zelanda | Rovanperä lancia la sfida a Tänak

motorionline : #WRC | La sintesi del venerdì di gara del Rally di Nuova Zelanda 2022, la giornata più dura. In testa Tanak, disfat… - SportInTV_IT : Un altro grande weekend di motori su Sky Sport: MotoGP in Thailandia, F1 a Singapore (con ilW Series), WRC in Nuova… - DanieleFassina : RT @P300it: WRC | Rally di Nuova Zelanda, PS5-7: Ogier protagonista nel pomeriggio, ma Tänak resta leader ? di Federico Benedusi ?? https:/… - P300it : WRC | Rally di Nuova Zelanda, PS5-7: Ogier protagonista nel pomeriggio, ma Tänak resta leader ? di Federico Benedu… - motorboxcom : #WRC La prima giornata del #RallyNewZealand si chiude con #Tanak primo e nel segno dell'equilibrio, con ben 4 pilot… -

AUCKLAND - Ott Tänak è andato anche al secondo risposo in testa al Rally dellaZelanda, terzultima tappa del campionato del mondo di specialità 2022 (). Tuttavia, non solo il margine è risicatissimo - appena 2 decimi su Elfyn Evans - ma l'estone era stato sfrattato ...2022, RallyZelanda: Ott Tanak (Hyundai) BREEN OUT, NEUVILLE IN RITARDO Mentre i primi 4 sono racchiusi in appena 7 secondi, dietro si è scavato un solco con Thierry Neuville quinto a 43,8 ...Vantaggio risicato su Evans, Ogier e Rovanpera AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Ott Tanak resta davanti a tutti nel Rally della Nuova ...AUCKLAND – Ott Tänak è andato anche al secondo risposo in testa al Rally della Nuova Zelanda, terzultima tappa del campionato del mondo di specialità 2022 (Wrc). Tuttavia, non solo il margine ...