Wilma Goich e la morte della figlia Susanna: il racconto da brividi (Di venerdì 30 settembre 2022) Wilma Goich è una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Nata nel 1945, Wilma ha intrapreso la sua carriera nel mondo della musica molto tempo fa. Il pubblico l’ha conosciuta da solista per poi unirsi artisticamente – come anche nella vita privata – all’ex marito Edoardo Vianello con cui è stata sposata per 10 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 settembre 2022)è una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Nata nel 1945,ha intrapreso la sua carriera nel mondomusica molto tempo fa. Il pubblico l’ha conosciuta da solista per poi unirsi artisticamente – come anche nella vita privata – all’ex marito Edoardo Vianello con cui è stata sposata per 10 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Silenziosa_ : RT @gabrielsniceass: io fino a che non escono persone come ciacci charlie gnocchi e anche gegia ormai totalmente down per me e wilma goich… - sarabadasss : RT @gabrielsniceass: io fino a che non escono persone come ciacci charlie gnocchi e anche gegia ormai totalmente down per me e wilma goich… - secondolatte : RT @gabrielsniceass: io fino a che non escono persone come ciacci charlie gnocchi e anche gegia ormai totalmente down per me e wilma goich… - LiberoMagazine_ : Grandi rivelazioni al #gfvip7: #PatriziaRossetti e #WilmaGoich hanno rivelato da quanto tempo non fanno #sesso - Pluviophile_G : RT @gabrielsniceass: io fino a che non escono persone come ciacci charlie gnocchi e anche gegia ormai totalmente down per me e wilma goich… -