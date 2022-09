Werder Brema vs Borussia Monchengladbach – pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ilospita ilin Bundesliga questo sabato 1 ottobre. I padroni di casa hanno ottenuto risultati al di sopra delle aspettative dopo la promozione nella massima serie tedesca, mentre gli ospiti cercano di ottenere due vittorie consecutive. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreCi si aspettava che illottasse per il ritorno in Bundesliga, dopo aver subito la prima retrocessione in 41 anni due stagioni fa. ...

WERDER BREMA - BORUSSIA MONCHENGLADBACH - sabato ore 18:30 Sogna il sorpasso in classifica il Werder Brema, che ospita un Borussia Monchegladbach sicuramente in forma dopo i due risultati utili ... Werder Brema-Borussia Monchengladbach (sabato 01 ottobre 2022 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici È tra i migliori di reparto di Euroleghe e il match contro il Werder Brema potrebbe esaltare la sua prestazione: stiamo parlando di Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) che è rigorista e uomo gol.