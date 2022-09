Voto all’estero | il caso delle 25mila schede false dal Sudamerica | ancora brogli senza colpevoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Due giorni dopo le elezioni, mentre web, radio e carta stampata e televisione eranonel pieno di opinioni, analisi, titoli urlati e annunci catastrofisti, un evento che ha avuto luogo alla Camera il 27 settembre è probabilmente sfuggito ai più. In una conferenza stampa convocata in fretta e furia dagli elettiin Sud America, si è parlato dei presuntiultime elezioni. Già, anche se di scarso rilievo per la stampa italiana, dopotutto riguarda appena 12 parlamentari in totale, il tema non era mica da poco: si denunciavanoe si parlava dicontraffatte, certificati falsi, buste che vanno a spasso per il Sud America e un clima generale che fa a botte con la maniacale solennità alla quale siamo abituati nel procedimento diin ...