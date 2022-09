Volley, Mondiali femminili 2022: vittorie per Usa e Canada, Argentina ok al quinto set con la Colombia (Di venerdì 30 settembre 2022) Serata scoppiettante in compagnia della fase a gironi dei Mondiali femminili 2022 di Volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Il match più emozionante è senza ombra di dubbio quello che ha visto Argentina e Colombia impegnate in un derby tutto sudamericano in cui a spuntarle sono le argentine ma soltanto al quinto set. In un tourbillon di ribaltoni, le Colombiane vincono il primo set 25-19, ma cedono nettamente nel secondo per 17-25. Terzo set equilibratissimo e incerto fino in fondo, 29-27 per la Colombia che può dunque giocare il quarto senza avere le spalle al muro. Argentina che alza il livello e soprattutto le percentuali della ricezione, è così che arriva il 20-25 con cui si ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Serata scoppiettante in compagnia della fase a gironi deidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Il match più emozionante è senza ombra di dubbio quello che ha vistoimpegnate in un derby tutto sudamericano in cui a spuntarle sono le argentine ma soltanto alset. In un tourbillon di ribaltoni, lene vincono il primo set 25-19, ma cedono nettamente nel secondo per 17-25. Terzo set equilibratissimo e incerto fino in fondo, 29-27 per lache può dunque giocare il quarto senza avere le spalle al muro.che alza il livello e soprattutto le percentuali della ricezione, è così che arriva il 20-25 con cui si ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, l'#Italia vince contro #PortoRico Le azzurre si impongono in tre set #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali F., l'#Italia batte 3-1 il #Belgio 21-25, 30-28, 29-27, 25-9 #SkySport #SkyVolley… - Utepils21 : Stó guardando i mondiali di volley, la pallavolo è come la politica italiana, esultano tutti anche quelli che perdono. - sportface2016 : #VolleyballWorldChampionship, #Danesi: 'Contro l'#Olanda occasione per esprimerci al meglio' - zazoomblog : Volley femminile cosa cambia per l’Italia ai Mondiali con la sconfitta del Brasile. Olanda sempre più cruciale -… -