Volley femminile Mondiali 2022. Usa a valanga sulla Germania, Il Canada supera la Bulgaria e vola al secondo turno. Argentina ok! (Di venerdì 30 settembre 2022) Un pomeriggio da sapore americano, il terz’ultimo di sfide nel primo turno del Mondiale di Polonia e Olanda. Stati Uniti, Canada e Argentina festeggiano al termine di match che non hanno certo lesinato emozioni. Gli Stati Uniti hanno sofferto solo nel terzo set per avere ragione (3-0) di una Germania dai due volti, il Canada ha sconfitto meritatamente 3-1 la Bulgaria, conquistando l’accesso al secondo turno e l’Argentina ha sudato le proverbiali sette camicie per vincere 3-2 il derby con la Colombia e mettere al sicuro il passaggio al turno successivo. Tutto facile, o quasi, per gli Stati Uniti nel match contro una Germania che si è svegliata troppo tardi tardi per poter impensierire la squadra di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Un pomeriggio da sapore americano, il terz’ultimo di sfide nel primodel Mondiale di Polonia e Olanda. Stati Uniti,festeggiano al termine di match che non hanno certo lesinato emozioni. Gli Stati Uniti hanno sofferto solo nel terzo set per avere ragione (3-0) di unadai due volti, ilha sconfitto meritatamente 3-1 la, conquistando l’accesso ale l’ha sudato le proverbiali sette camicie per vincere 3-2 il derby con la Colombia e mettere al sicuro il passaggio alsuccessivo. Tutto facile, o quasi, per gli Stati Uniti nel match contro unache si è svegliata troppo tardi tardi per poter impensierire la squadra di ...

