Volley femminile, Mondiali 2022: il Giappone tramortisce il Brasile! La Cina vince il girone, la Serbia passeggia (Di venerdì 30 settembre 2022) L’ottava giornata dei Mondiali 2022 di Volley femminile si è aperta con tre partite. La Serbia ha passeggiato sulla cenerentola Kazakhstan. Le Campionesse del Mondo si sono imposte con un secco 3-0 (25-13; 25-17; 25-10), infilando la quarta vittoria consecutive e confermandosi al comando del gruppo C in attesa della replica degli USA contro la Bulgaria. Nessun problema per le ragazze di coach Daniele Santarelli a Lodz (Polonia), a mettersi maggiormente in luce le centrali Maja Aleksic (13, 6 muri) e Mina Popovic (12, 3 muri, 2 aces). Bene anche le schiacciatrici Brankica Mihajlovic (12) e Bojana Milenkovic (11). Giornata di riposo per le stelle Tijana Boskovic, Jovana Stevanovic e Bianka Busa. La Cina ha sudato più del previsto contro la poco quotata Repubblica Ceca, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) L’ottava giornata deidisi è aperta con tre partite. Lahato sulla cenerentola Kazakhstan. Le Campionesse del Mondo si sono imposte con un secco 3-0 (25-13; 25-17; 25-10), infilando la quarta vittoria consecutive e confermandosi al comando del gruppo C in attesa della replica degli USA contro la Bulgaria. Nessun problema per le ragazze di coach Daniele Santarelli a Lodz (Polonia), a mettersi maggiormente in luce le centrali Maja Aleksic (13, 6 muri) e Mina Popovic (12, 3 muri, 2 aces). Bene anche le schiacciatrici Brankica Mihajlovic (12) e Bojana Milenkovic (11). Giornata di riposo per le stelle Tijana Boskovic, Jovana Stevanovic e Bianka Busa. Laha sudato più del previsto contro la poco quotata Repubblica Ceca, ...

