Volley femminile, cosa cambia per l’Italia ai Mondiali con la sconfitta del Brasile. Olanda sempre più cruciale (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Brasile ha perso contro il Giappone. Verdetto a sorpresa nel big match di giornata ai Mondiali 2022 di Volley femminile. La coriacea compagine nipponica si è inventata la magia e ha sconfitto le vicecampionesse olimpiche per 3-1, stravolgendo tutti i dichiarati valori della vigilia. Il verdetto odierno cambia anche il cammino iridato dell’Italia, visto che le Campionesse d’Europa andranno proprio a incrociare le quattro promosse dalla Pool D. Saranno Cina, Giappone, Brasile, Argentina. Tutte le squadre si porteranno dietro i risultati ottenuti nella prima fase. Proprio per questo motivo la sfida tra Italia e Olanda, in programma domenica pomeriggio, è sempre più cruciale: le azzurre inseguono una vittoria ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilha perso contro il Giappone. Verdetto a sorpresa nel big match di giornata ai2022 di. La coriacea compagine nipponica si è inventata la magia e ha sconfitto le vicecampionesse olimpiche per 3-1, stravolgendo tutti i dichiarati valori della vigilia. Il verdetto odiernoanche il cammino iridato del, visto che le Campionesse d’Europa andranno proprio a incrociare le quattro promosse dalla Pool D. Saranno Cina, Giappone,, Argentina. Tutte le squadre si porteranno dietro i risultati ottenuti nella prima fase. Proprio per questo motivo la sfida tra Italia e, in programma domenica pomeriggio, èpiù: le azzurre inseguono una vittoria ...

