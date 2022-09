Volley | calendario Mondiali femminili 2022 oggi | programma | orari e diretta tv venerdì 30 settembre

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ildi30, deidi, intra Olanda e Polonia dal 23al 15 ottobre. Prosegue la prima fase della rassegna iridata, con sfide sempre più decisive per il passaggio del turno ma anche per il piazzamento nei raggruppamenti. Le padrone di casa dell’Olanda, prossime avversarie dell’Italia, vanno a caccia di un’altra vittoria contro il Belgio per continuare a lottare per il primo posto nel girone. Fari puntati poi su due delle favorite, Stati Uniti e Brasile, impegnate rispettivamente contro Germania e Giappone. Tutte le partite saranno visibili, in streaming e on demand, sulla piattaformaballworld.tv. Le dirette tv in ...