Volantino Il Gigante | ‘1+1 Gratis’ | offerte fino al 12 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022)si apre con unsuper! Stiamo parlando del nuovode Il“1+1 Gratis”, validoal 122022. Come funziona? è facilissimo: se acquisti due confezioni dello stesso prodotto ne paghi uno solo! Vediamo insieme i prodotti in offerta. Il: prodotti per la cura della casa Nel nuovosono tantissimi i prodotti in offerta con la promozione 1+1 gratis. Eccone alcuni: detersivo liquido per lavatrice bianco solare sole 2 pezzi a 7,98 euro; ammorbidente concentrati fabuloso 2 pezzi a 1,98 euro; candeggina igienizzante profumata ace a 2,98 euro; prodotti quasar assortiti a 1,99 euro; sole cura lavatrice a 2,99 euro. Speciale amici a 4 zampe Tanti sconti anche sui prodotti dedicati ai nostri amici 4 zampe: ...