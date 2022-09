Vladimir Putin firma il decreto per “l’indipendenza” di Cherson e Zaporizhzhia Oggi la cerimonia di annessione del 15% dell’Ucraina

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente della Russiahato ilche riconoscedelle regioni die di. Si tratta di un passo necessario affinché le regioni possano presentare domanda di adesione alla Federazione Russa. Nel pomeriggio al Cremlino si terrà unaper l’di tutti e quattro i territori. Le annessioni non sono riconosciute a livello internazionale e sono considerate dall’Onu una violazione del diritto internazionale. Nelle due regioni, insieme a quelle del Donbass (Lugansk e Donetsk), nei giorni scorsi si è tenuto un referendum ritenuto una “farsa” da Kiev e dalla comunità internazionale. Cosa succedeal Cremlino Alle 15 (le 14 in Italia) al ...

RaiNews

Il presidente della Russia, ha riconosciuto gli oblast ucraini di Kherson e Zaporizhzhia come regioni indipendenti, un passaggio intermedio in vista della formale annessione dei due territori alla Federazione ... Il presidente statunitense contro la decisione del presidente russo, Putin. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres: qualsiasi ...