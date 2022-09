Vivo Fold+ arriva ufficialmente sul mercato: bellezza, prestazioni e spettacolo sconvergono in un dispositivo (Di venerdì 30 settembre 2022) Vivo ha intenzione di ritornare alla ribalta presentando il suo nuovo dispositivo, cioè un cellulare di tutto rispetto che tutti noi vorremmo avere. Ma di che si tratta? Tutti noi ne vorremmo avere uno simile – Computermagazine.itLa variante dell’ultimo cellulare di Vivo Parliamo del Vivo X Fold+, nonché una versione migliorata ed aggiornata del Vivo X Fold. Le differenze non sono molte a conti fatti, ma possono essere notate facilmente per via di alcuni miglioramenti visibili, come il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che viene affiancato da un aumento della batteria da 4.600 a 4.730 mAh, permette allo smartphone di ottenere sino a 2 ore di utilizzo in più rispetto al predecessore. La società ha pure introdotto un nuovo chip custom dedicato alla sicurezza, chiamato SPU, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)ha intenzione di ritornare alla ribalta presentando il suo nuovo, cioè un cellulare di tutto rispetto che tutti noi vorremmo avere. Ma di che si tratta? Tutti noi ne vorremmo avere uno simile – Computermagazine.itLa variante dell’ultimo cellulare diParliamo del, nonché una versione migliorata ed aggiornata delX Fold. Le differenze non sono molte a conti fatti, ma possono essere notate facilmente per via di alcuni miglioramenti visibili, come il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che viene affiancato da un aumento della batteria da 4.600 a 4.730 mAh, permette allo smartphone di ottenere sino a 2 ore di utilizzo in più rispetto al predecessore. La società ha pure introdotto un nuovo chip custom dedicato alla sicurezza, chiamato SPU, ...

