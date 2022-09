“Visto cosa mi ha fatto? Non esiste”. Carolina Marconi avvelenata dopo la diretta GF Vip 7 (Di venerdì 30 settembre 2022) Nell’invettiva contro Giaele De Donà e il suo matrimonio aperto si è inserita anche Carolina Marconi. L’ex gieffina e attuale vippona è tra i tanti, forse quasi tutti, inquilini della Casa a giudicare male il rapporto dell’influencer con il facoltoso marito e lo ha fatto anche in diretta. Non ha avuto la “reazione esplosiva” di Ginevra Lamborghini, ma anche Carolina è stata molto dura: “Il tuo non è amore. Tu vuoi i suoi soldi e al massimo gli vuoi bene”, ha detto a Giaele commentando questo ormai famoso matrimonio aperto di cui si parla da giorni. Leggi anche: “Ho un piano”. GF Vip 7, Giaele De Donà confessa tutto ad Attilio Romita Carolina Marconi contro Sonia Bruganelli al GF Vip 7 Le parole di Carolina Marconi, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Nell’invettiva contro Giaele De Donà e il suo matrimonio aperto si è inserita anche. L’ex gieffina e attuale vippona è tra i tanti, forse quasi tutti, inquilini della Casa a giudicare male il rapporto dell’influencer con il facoltoso marito e lo haanche in. Non ha avuto la “reazione esplosiva” di Ginevra Lamborghini, ma ancheè stata molto dura: “Il tuo non è amore. Tu vuoi i suoi soldi e al massimo gli vuoi bene”, ha detto a Giaele commentando questo ormai famoso matrimonio aperto di cui si parla da giorni. Leggi anche: “Ho un piano”. GF Vip 7, Giaele De Donà confessa tutto ad Attilio Romitacontro Sonia Bruganelli al GF Vip 7 Le parole di, ma ...

Agenzia_Ansa : 'Avete appena visto cosa è accaduto in Italia alle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. Non potete essere otti… - Corriere : Biden: «Avete visto cosa è accaduto in Italia Non si può essere troppo ottimisti» - MediasetTgcom24 : Usa, Biden: avete visto cosa è successo in Italia con le elezioni? #joebiden #italia #biden - trishamaddaluno : @MarcoNoel19 Io un’idea ce l’avrei. Anzi più d’una in verità. In ogni caso basterebbe un qualsiasi lavoro sottopaga… - SangueOssaAnima : RT @aslkpoqw9: Ma poi la cosa che più mi fa ridere che veramente uno dei pochi 'normali' è proprio marco. E quell'altra che lo ha chiamato… -