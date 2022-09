Virgin Arcobaleno sempre più fluida | lo staff maschile potrà vestirsi da donna e viceversa

(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set — LaAtlantic oblitera il cartellino woke al grido di «siamo la compagnia aerea più inclusiva dei cieli» annunciando che il suoindossare «l’uniforme del genere che preferisce, indipendentemente dal proprio sesso biologico di appartenenza». Le donne potrannoda uomo e, a seconda dell’umore e del genere in cui si decide di identificarsi la mattina appena si scende dal letto.e la rivoluzione inclusiva delle divise Questa fondamentale svolta è stata motivata dalla volontà di «difendere l’individualità» del suo personale, che avrà la possibilità di scegliere il vestiario adatto al genere «in cui si identificano e si sentono». Sicuramente un servizio aggiuntivo per i clienti, che in questo modo potranno capire al volo il grado di ...

'La politica, in vigore oggi, sostiene l'individualità delle persone diAtlantic consentendo loro di indossare gli abiti che esprimono ...La compagnia britannica si sta da tempo battendo per rendere il luogo di lavoro 'accogliente e inclusivo' e per 'difendere l'individualità' del suo ... Virgin 'arcobaleno', lo staff potrà indossare l'uniforme che vuole indipendentemente dal genere La compagnia britannica si sta da tempo battendo per rendere il luogo di lavoro "accogliente e inclusivo" e per "difendere l'individualità" del suo personale ...