Violi (M5S): “Moratti sfiducia Fontana, il centrodestra non è più in grado di guidare la Lombardia” (Di venerdì 30 settembre 2022) Dario Violi (M5S): “L’Assessore Moratti ha pubblicamente sfiduciato, davanti a tutto il Paese, il Presidente Fontana. Moratti ha certificato quanto abbiamo sempre sostenuto: questo centrodestra non si è dimostrato all’altezza di guidare la Lombardia – tanto da doverle chiedere di entrare in Giunta per salvarlo dalla disastrosa gestione pandemica – e non merita di farlo per i prossimi cinque anni. Ci saremmo aspettati, da parte della Lega, l’immediata rimozione della Vicepresidente Moratti, dopo la pubblica sfiducia andata in onda ieri sera davanti a tutta la Nazione; invece, Fontana e Salvini evidentemente sono così deboli da attendere un chiarimento, come se quanto sentito ieri non fosse già ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 settembre 2022) Dario(M5S): “L’Assessoreha pubblicamenteto, davanti a tutto il Paese, il Presidenteha certificato quanto abbiamo sempre sostenuto: questonon si è dimostrato all’altezza dila– tanto da doverle chiedere di entrare in Giunta per salvarlo dalla disastrosa gestione pandemica – e non merita di farlo per i prossimi cinque anni. Ci saremmo aspettati, da parte della Lega, l’immediata rimozione della Vicepresidente, dopo la pubblicaandata in onda ieri sera davanti a tutta la Nazione; invece,e Salvini evidentemente sono così deboli da attendere un chiarimento, come se quanto sentito ieri non fosse già ...

Bergamonews : @dariovioli (M5S): 'Letizia Moratti @letiziamoratti sfiducia @FontanaPres , il centrodestra non è più in grado di… - Affaritaliani : Regionali, in salita alleanza Pd-M5s Violi: 'Dem nostri carnefici' - infoitinterno : Elezioni, Violi (M5S): «Ci davano per finiti, ma cresciamo anche in Lombardia» - varesenews : Dario Violi (M5S): “Ci davano per finiti, ma cresciamo anche in Lombardia” - GigiAdinolfi : RT @LaNotiziaTweet: Sanità, welfare e diritti. Conte corre a Milano per i fiaschi di destre e Pd. Parla il coordinatore M5S lombardo, Violi… -