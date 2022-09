Viola come il mare, tutto sulla serie: di cosa parla e qual è lo speciale potere della protagonista interpretata da Francesca Chillemi (Di venerdì 30 settembre 2022) Can Yaman e Francesca Chillemi sono i due protagonisti di Viola come il mare, la nuova fiction targata Mediaset che andrà in onda su Canale 5 da domani, venerdì 30 settembre. Al centro della storia c’è Viola, interpretata dall’ex Miss Italia: una donna che, dopo un periodo a Parigi, decide di tornare nella sua Sicilia dal padre. Il destino le farà incontrare Francesco Demir, un ispettore, interpretato dall’attore Can Yaman. Viola e Francesco formeranno presto una nuova coppia che si dedicherà esclusivamente alle indagini criminali. come accennato prima, la prima puntata andrà in onda il 30 settembre su Canale 5 alle ore 21:25. La trama della fiction Viola come il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 settembre 2022) Can Yaman esono i due protagonisti diil, la nuova fiction targata Mediaset che andrà in onda su Canale 5 da domani, venerdì 30 settembre. Al centrostoria c’èdall’ex Miss Italia: una donna che, dopo un periodo a Parigi, decide di tornare nella sua Sicilia dal padre. Il destino le farà incontrare Francesco Demir, un ispettore, interpretato dall’attore Can Yaman.e Francesco formeranno presto una nuova coppia che si dedicherà esclusivamente alle indagini criminali.accennato prima, la prima puntata andrà in onda il 30 settembre su Canale 5 alle ore 21:25. La tramafictionil ...

MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - LaVeritaWeb : «Viola come il mare» arriva su Canale 5 tutti i venerdì in prima serata. Al fianco del bel 'Gian', la ex miss Itali… - EHavivy : RT @fictionmediaset: Viola, come la vita, fatta di lutto e di doni, Viola come i pensieri che diventano parole, lei è la nostra Viola… #Vio… - venus_ask2002 : RT @Mariagenn59: G:Di cosa parla Viola come il mare? Can:Di cosa parla Viola come il mare?Sentiamo,posso? Franci:Ah fai il giornalista?Sono… -