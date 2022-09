Viola come il mare: trama e anticipazioni 30 settembre 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) Viola come il mare è la fiction in onda stasera in tv venerdì 30 settembre 2022 in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Viola come il mare trama. Tornata a Palermo dopo anni nel mondo della moda parigina, Viola (Francesca Chillemi) è sulle tracce del padre che ricorda appena, ma che ha bisogno di ritrovare per un motivo decisamente importante e non più rinviabile. Il nuovo, e per lei insolito, lavoro come cronista di nera le farà conoscere l’affascinante e determinato Ispettore Capo Francesco Demir (Can ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)ilè la fiction in onda stasera in tv venerdì 30in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGil. Tornata a Palermo dopo anni nel mondo della moda parigina,(Francesca Chillemi) è sulle tracce del padre che ricorda appena, ma che ha bisogno di ritrovare per un motivo decisamente importante e non più rinviabile. Il nuovo, e per lei insolito, lavorocronista di nera le farà conoscere l’affascinante e determinato Ispettore Capo Francesco Demir (Can ...

