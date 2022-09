Viola come il mare stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, cast attori, trama e a che ora inizia (Di venerdì 30 settembre 2022) I telespettatori la stanno aspettando da mesi, ma ora il giorno atteso è arrivato: questa sera, su Canale 5, andrà in onda la prima (e imperdibile) puntata di Viola come il mare, la serie tv che vede come protagonisti Francesca Chillemi e l’attore turco Can Yaman, che per la prima volta ha recitato in italiano. La fiction, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, terrà compagnia al pubblico per 6 serate: ma di cosa parla? La trama di Viola come il mare e cosa vedremo stasera Protagonista è Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi: lei ha 30 anni, ha un superpotere (sente o meglio vede i sentimenti attraverso i colori) ed è una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) I telespettatori la stanno aspettando da mesi, ma ora il giorno atteso è arrivato: questa sera, su5, andrà in onda la(e imperdibile)diil, la serie tv che vedeprotagonisti Francesca Chillemi e l’attore turco Can Yaman, che per lavolta ha recitato in italiano. La fiction, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, terrà compagnia al pubblico per 6 serate: ma di cosa parla? Ladiile cosa vedremoProtagonista èVitale, interpretata da Francesca Chillemi: lei ha 30 anni, ha un superpotere (sente o meglio vede i sentimenti attraverso i colori) ed è una ...

