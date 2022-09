Viola come il mare | sinestesia | che malattia è? Chi soffre di sinestesia? Che effetto produce? Cause | come si riconosce | come si cura

(Di venerdì 30 settembre 2022) Laè un fenomeno sensoriale-percettivo in cui alcuni stimoli provocano sensazioni di natura diversa da quella che normalmente viene avvertita. Chidi questa, infatti, può “vedere” un suono o “sentire” un colore. Abbiamo sentito parlare di questa particolare condizione nella fictionil, di cui sono protagonisti Can Yaman e...

Stiamo parlando diil mare , serie crime che unisce i toni della commedia in rosa, e che vede nel cast una raggiante Claudia Chillemi e il bellissimo Can Yaman, il divo delle soap di ...il mare , nuova fiction di Canale 5 dal 30 settembre in prima serata , è un successo annunciato grazie ai suoi protagonisti: Can Yaman e Francesca Chillemi . Vista la grande intesa ...Dopo qualche apprensione sorta per le condizioni fisiche di Demiral, i tifosi bergamaschi adesso possono tirare un sospiro di sollievo. Questo perché, come riportato da TuttoAtalanta.com, ...Oggi Francesca Chillemi è un’attrice famosissima, ma ricordate com’era a Miss Italia Sono trascorsi quasi 20 anni: com’è cambiata.