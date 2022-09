"Viola come il mare" è la prima fiction italiana con Can Yaman che arriva su Canale 5 (Di venerdì 30 settembre 2022) Inizia la grande serialità di Mediaset con una fiction che miscela il crime alla commedia. "Viola come il mare" è attesa perché segna il debutto in una serie italiana del divo delle soap turche Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Inizia la grande serialità di Mediaset con unache miscela il crime alla commedia. "il" è attesa perché segna il debutto in una seriedel divo delle soap turche

MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - LaVeritaWeb : «Viola come il mare» arriva su Canale 5 tutti i venerdì in prima serata. Al fianco del bel 'Gian', la ex miss Itali… - froshani6 : RT @CorriereCitta: Viola come il mare stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, cast attori, trama e a che ora inizia #violacomeilm… - rocca_domenica : RT @OnlyCanTeam: #Repost @cosmopolitan_it Da oggi 30 settembre al 4 novembre 2022, li vedremo insieme su Mediaset nella serie Viola come il… - Giornaleditalia : Viola come il mare quante puntate, location, trama, storia vera, cast, anticipazioni -