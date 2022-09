Viola come il mare da stasera su Canale 5: alla scoperta della sinestesia (Di venerdì 30 settembre 2022) Da mesi i fan di Can Yaman e di Francesca Chillemi non vedono l’ora di dare il benvenuto ai due amatissimi attori, nella nuova casa, Canale 5. E l’attesa è finita. Oggi 30 settembre 2022 andrà in onda la prima puntata di “Viola come Il mare” che vede i due attori protagonisti. Coprodotta da Rti e LuxVide e diretta da Francesco Vicario, Viola come il mare è una serie light crime in 6 serate, tratta dal romanzo Conosci l’estate? Di Simona Tanzini. La protagonista di Viola come il mare è la giovane Viola Vitale (Francesca Chillemi) . La nostra Viola ha trent’anni, una bellezza prorompente e un superpotere particolare. Sente o meglio vede i sentimenti degli altri attraverso i colori. Si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Da mesi i fan di Can Yaman e di Francesca Chillemi non vedono l’ora di dare il benvenuto ai due amatissimi attori, nella nuova casa,5. E l’attesa è finita. Oggi 30 settembre 2022 andrà in onda la prima puntata di “Il” che vede i due attori protagonisti. Coprodotta da Rti e LuxVide e diretta da Francesco Vicario,ilè una serie light crime in 6 serate, tratta dal romanzo Conosci l’estate? Di Simona Tanzini. La protagonista diilè la giovaneVitale (Francesca Chillemi) . La nostraha trent’anni, una bellezza prorompente e un superpotere particolare. Sente o meglio vede i sentimenti degli altri attraverso i colori. Si ...

MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - LaVeritaWeb : «Viola come il mare» arriva su Canale 5 tutti i venerdì in prima serata. Al fianco del bel 'Gian', la ex miss Itali… - NDarghahi : RT @OnlyCanTeam: #Repost @cosmopolitan_it Da oggi 30 settembre al 4 novembre 2022, li vedremo insieme su Mediaset nella serie Viola come il… - UnitedYaman : RT @OnlyCanTeam: #Repost @cosmopolitan_it Da oggi 30 settembre al 4 novembre 2022, li vedremo insieme su Mediaset nella serie Viola come il… - Pr6512 : RT @CanKalpli: Stasera, è la grande serata di 'Viola come il mare', mi raccomando non prendete appuntamenti e rimanete sintonizzati alle or… -