Viola come il mare colonna sonora, come si chiama la canzone della sigla (Di venerdì 30 settembre 2022) Viola come il mare colonna sonora Mancano ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 30 settembre 2022)ilMancano ...

MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - LaVeritaWeb : «Viola come il mare» arriva su Canale 5 tutti i venerdì in prima serata. Al fianco del bel 'Gian', la ex miss Itali… - GhinzoneMoreno : RT @hhembrant: viola come firenze - CanYamaninfo : RT @BHaitam1: ??Can Yaman e le riprese di 'Viola come il Mare': 'Innamorato di Palermo. #CanYaman #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare h… -