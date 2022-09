Viola come il Mare: anticipazioni seconda puntata di venerdì 7 ottobre 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) Viola come il Mare Sono sei le puntate che compongono la prima stagione di Viola come il Mare. Ogni puntata, un nuovo omicidio su cui indagheranno entrambi i protagonisti, Viola (Francesca Chillemi) come giornalista di nera, Demir (Can Yaman) come poliziotto. Dapprima su fronti opposti, poi sempre più dalla stessa parte. Perché tra Viola e Francesco nascerà una vera collaborazione. Tutto quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono, aggiornate puntata dopo puntata. Potrete trovare, man mano, anche un recap degli ascolti. anticipazioni Viola come il Mare Prima ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 settembre 2022)ilSono sei le puntate che compongono la prima stagione diil. Ogni, un nuovo omicidio su cui indagheranno entrambi i protagonisti,(Francesca Chillemi)giornalista di nera, Demir (Can Yaman)poliziotto. Dapprima su fronti opposti, poi sempre più dalla stessa parte. Perché trae Francesco nascerà una vera collaborazione. Tutto quello che accadrà nelleche seguono, aggiornatedopo. Potrete trovare, man mano, anche un recap degli ascolti.ilPrima ...

rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - albertoni_laura : RT @Stefani29974118: Io sono Viola... Come il mare #ViolaComeIlMarePremiere #VCIMPremiere #ViolaComeIlMare - pynkflood : raga ma viola come il mare è una parodia non può essere una fiction seria -