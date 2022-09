Viola come il mare anticipazioni oggi 30 settembre 2022, Viola accusata di omicidio? (Di venerdì 30 settembre 2022) Inizia questa sera la fiction Viola come il mare, trasmessa alle ore 21:30 su Canale 5 che vede protagonisti indiscussi Francesca Chillemi e Can Yaman. Viola Vitale è una persona speciale che vede il mondo attraverso i colori e grazie alla sua sinestesia, riesce a dare un colore ad ogni persona. La ragazza torna a Palermo come giornalista di costume e società e si dedicherà alla cronaca nera. E sarà proprio grazie al suo lavoro che incontrerà l’ispettore capo Francesco Demir. Tra i due sarà chimica fin dal primo istante, anche se la Vitale sarà tra i sospettati di un omicidio. La puntata sarà disponibile on demand su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda. Puntata di Viola come il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 settembre 2022) Inizia questa sera la fictionil, trasmessa alle ore 21:30 su Canale 5 che vede protagonisti indiscussi Francesca Chillemi e Can Yaman.Vitale è una persona speciale che vede il mondo attraverso i colori e grazie alla sua sinestesia, riesce a dare un colore ad ogni persona. La ragazza torna a Palermogiornalista di costume e società e si dedicherà alla cronaca nera. E sarà proprio grazie al suo lavoro che incontrerà l’ispettore capo Francesco Demir. Tra i due sarà chimica fin dal primo istante, anche se la Vitale sarà tra i sospettati di un. La puntata sarà disponibile on demand su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda. Puntata diil ...

