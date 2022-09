Victoria Beckham alla Fashion Week di Parigi: 'Qui tutto è fatto per la moda' - Moda (Di venerdì 30 settembre 2022) La ex Posh Spice ha sempre sfilato con le sue collezioni a New York o a Londra, ora Parigi è un passo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) La ex Posh Spice ha sempre sfilato con le sue collezioni a New York o a Londra, oraè un passo ...

NunziaVobis81 : RT @fiorenzagia: A me Victoria Beckham un po’ inquieta nei suoi reel di Instagram, dura come un palo - non solo in viso - che parla con la… - fiorenzagia : A me Victoria Beckham un po’ inquieta nei suoi reel di Instagram, dura come un palo - non solo in viso - che parla… - debyconunab : oddio anche eva longoria alla sfilata di victoria beckham sarah fatti una foto con gaby solis - flywithselena_ : bellissima la sfilata di victoria beckham - periodicodaily : Reebok x Victoria Beckham: arriva la nuova linea Drop Seven #moda -