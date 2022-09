Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 15:30 (Di venerdì 30 settembre 2022) Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA STRADA CHIUSA PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN SINISTRO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO È CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE DELLA LAURENTINA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD A PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E Roma FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022)DEL 30 SETTEMBREORE 15:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA STRADA CHIUSA PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONESUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN SINISTRO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO È CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE DELLA LAURENTINA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONENORD A PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA EFIUMICINO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA ...

italiaserait : Viabilità Roma – La presidente Celli: “Solidarietà al giornalista aggredito in viale Gargano da un operaio” - romamobilita : #viabilità Traffico critico sul Raccordo Anulare (allacciamento Diramazione Roma Nord-Tiburtina) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-09-2022 - TuttoSuRoma : RT @GHERARDIMAURO1: SOLITO BORDEAUX GROSSO SU STRISCE NON LAVORA CHI E' PREPOSTO VIABILITA' RIMOZIONE OSTIA COMUNE DI ROMA SOSTA SELVAGGI… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SOLITO BORDEAUX GROSSO SU STRISCE NON LAVORA CHI E' PREPOSTO VIABILITA' RIMOZIONE OSTIA COMUNE DI ROMA SOSTA SELVAGGI… -

Chiusa la Pontina direzione Roma per incidente stradale A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa la statale 148 "Pontina", in direzione Roma all'altezza di Castel di Decima, al km 18. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di ...viabilità Viabilità Roma - La presidente Celli: "Solidarietà al giornalista aggredito in viale Gargano da un operaio" " Solidarietà al giornalista del Corriere della Sera Paolo Foschi aggredito verbalmente e pesantemente da un addetto ai lavori della ditta appaltatrice solo perché stava documentando con un video le ... RomaDailyNews A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa la statale 148 "Pontina", in direzioneall'altezza di Castel di Decima, al km 18. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di ..." Solidarietà al giornalista del Corriere della Sera Paolo Foschi aggredito verbalmente e pesantemente da un addetto ai lavori della ditta appaltatrice solo perché stava documentando con un video le ... Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 12:30 - RomaDailyNews