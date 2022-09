Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 11:30 (Di venerdì 30 settembre 2022) Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2022 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE COLOMBO E VIA DEL MARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE CENTRO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PROSEGUONO I DISAGI SULLA PONTINA, COMPLICI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE RICORDIAMO CHE ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO SIA VERSO Roma SIA VERSO POMEZIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO servizio RALLENTATO SULLA LINEA AD ALTA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022)DEL 30 SETTEMBREORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE COLOMBO E VIA DEL MARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE CENTRO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PROSEGUONO I DISAGI SULLA PONTINA, COMPLICI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE RICORDIAMO CHE ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO SIA VERSOSIA VERSO POMEZIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO servizio RALLENTATO SULLA LINEA AD ALTA ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-09-2022 - TuttoSuRoma : RT @GHERARDIMAURO1: SOLITO BORDEAUX GROSSO SU STRISCE NON LAVORA CHI E' PREPOSTO VIABILITA' RIMOZIONE OSTIA COMUNE DI ROMA SOSTA SELVAGGI… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SOLITO BORDEAUX GROSSO SU STRISCE NON LAVORA CHI E' PREPOSTO VIABILITA' RIMOZIONE OSTIA COMUNE DI ROMA SOSTA SELVAGGI… - GHERARDIMAURO1 : SOLITO BORDEAUX GROSSO SU STRISCE NON LAVORA CHI E' PREPOSTO VIABILITA' RIMOZIONE OSTIA COMUNE DI ROMA SOSTA SELV… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-09-2022 -