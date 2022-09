Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 09:15 (Di venerdì 30 settembre 2022) Viabilità DEL 30 SETTEMBRE 2022 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, FORTI RALLENTAMENTI SUL QUADRANTE SUD IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO LE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA E PIU’ AVANTI TRA L’OSTIENSE E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA SEMPRE TRA LA Roma FIUMICINO, CON RIPERCUSSIONI PER CHI SI IMMETTE SULLA RAMPA DELLA STESSA A91, E L’USCITA PER LA PONTINA E POI TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA RALLLENTAMENTI ANCHE NEL QUADRANTE NORD IN PARTICOLARE IN INTERNA TRA LA CASSIA BIS E IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO E A PROPOSITO DELLA A24, CONGESTIONATO IL TRATTO URBANO PER CHI VIAGGIA VERSO IL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022)DEL 30 SETTEMBREORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ANCORA INTENSO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, FORTI RALLENTAMENTI SUL QUADRANTE SUD IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO LE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA E PIU’ AVANTI TRA L’OSTIENSE E IL BIVIO PER LAFIUMICINO IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA SEMPRE TRA LAFIUMICINO, CON RIPERCUSSIONI PER CHI SI IMMETTE SULLA RAMPA DELLA STESSA A91, E L’USCITA PER LA PONTINA E POI TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA RALLLENTAMENTI ANCHE NEL QUADRANTE NORD IN PARTICOLARE IN INTERNA TRA LA CASSIA BIS E IL NODO CON LA A24TERAMO E A PROPOSITO DELLA A24, CONGESTIONATO IL TRATTO URBANO PER CHI VIAGGIA VERSO IL ...

Maltempo, violento nubifragio a Formia: fiume di fango lambisce case. ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità. Eccetto alcuni fuoco non hanno segnalato feriti o dispersi mail ma la piùpatente che è interessato per tutto alla giornata lungo la costa Pontina nell'entroterra ha creato varie difficoltà e molti disagi paura tra la popolazione danni problemi alla viabilità