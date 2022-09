Viabilità Roma – La presidente Celli: “Solidarietà al giornalista aggredito in viale Gargano da un operaio” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Solidarietà al giornalista del Corriere della Sera Paolo Foschi aggredito verbalmente e pesantemente da un addetto ai lavori della ditta appaltatrice solo perché stava documentando con un video le condizioni di un cantiere in viale Gargano che ostruivano il passaggio pedonale. Un episodio che condanniamo con fermezza, perché innanzitutto siamo e saremo sempre garanti della libertà di informazione e di cronaca. Quanto accaduto, inoltre, ci impone come amministratori di alzare il livello di attenzione e di controllo sui lavori che vengono effettuati nella nostra città, per verificarne la regolarità, la corretta esecuzione e soprattutto la sicurezza per i lavoratori e i cittadini. E’ ciò che stava facendo personalmente qualche giorno fa anche il consigliere capitolino Andrea Alemanni in un’altra zona e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) “aldel Corriere della Sera Paolo Foschiverbalmente e pesantemente da un addetto ai lavori della ditta appaltatrice solo perché stava documentando con un video le condizioni di un cantiere inche ostruivano il passaggio pedonale. Un episodio che condanniamo con fermezza, perché innanzitutto siamo e saremo sempre garanti della libertà di informazione e di cronaca. Quanto accaduto, inoltre, ci impone come amministratori di alzare il livello di attenzione e di controllo sui lavori che vengono effettuati nella nostra città, per verificarne la regolarità, la corretta esecuzione e soprattutto la sicurezza per i lavoratori e i cittadini. E’ ciò che stava facendo personalmente qualche giorno fa anche il consigliere capitolino Andrea Alemanni in un’altra zona e ...

italiaserait : Viabilità Roma – La presidente Celli: “Solidarietà al giornalista aggredito in viale Gargano da un operaio” - romamobilita : #viabilità Traffico critico sul Raccordo Anulare (allacciamento Diramazione Roma Nord-Tiburtina) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-09-2022 - TuttoSuRoma : RT @GHERARDIMAURO1: SOLITO BORDEAUX GROSSO SU STRISCE NON LAVORA CHI E' PREPOSTO VIABILITA' RIMOZIONE OSTIA COMUNE DI ROMA SOSTA SELVAGGI… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SOLITO BORDEAUX GROSSO SU STRISCE NON LAVORA CHI E' PREPOSTO VIABILITA' RIMOZIONE OSTIA COMUNE DI ROMA SOSTA SELVAGGI… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 30 - 09 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ... Autostrada A1 blocco della circolazione il 2 ottobre in Appennino ... si consiglia di percorrere la E45 'Orte - Ravenna' da Cesena nord in direzione di Roma. Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico Viabilità Italia mette a disposizione i canali del ... RomaDailyNews DEL 30 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONESUD ...... si consiglia di percorrere la E45 'Orte - Ravenna' da Cesena nord in direzione di. Per informazioni aggiornate in tempo reale sul trafficoItalia mette a disposizione i canali del ... Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2022 ore 09:45 - RomaDailyNews