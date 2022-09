Via Portuense a Fiumicino, vandali contro la pista ciclabile: balaustre sparite e impianti danneggiati (Di venerdì 30 settembre 2022) Fiumicino – La pista ciclabile che costeggia la via Portuense, che va da Porto a Parco Leonardo, depredata. A denunciare la situazione è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia, che spiega: “Prima sono state danneggiate le parti elettriche riguardanti l’illuminazione, poi le parti riguardanti i punti SOS. Negli ultimi giorni, invece, sono stati divelti e portate via le balaustre di sponda del ponte di attraversamento del canale”. “Questa Amministrazione ce la sta mettendo tutta per rendere strade e vie del territorio ottimali, puntando molto sul trasporto green. Ma serve anche la collaborazione dei cittadini. Davanti a gesti come questo l’impegno del Comune resta vano se non si ha rispetto per le cose di tutti”, conclude l’Assessore. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022)– Lache costeggia la via, che va da Porto a Parco Leonardo, depredata. A denunciare la situazione è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia, che spiega: “Prima sono state danneggiate le parti elettriche riguardanti l’illuminazione, poi le parti riguardanti i punti SOS. Negli ultimi giorni, invece, sono stati divelti e portate via ledi sponda del ponte di attraversamento del canale”. “Questa Amministrazione ce la sta mettendo tutta per rendere strade e vie del territorio ottimali, puntando molto sul trasporto green. Ma serve anche la collaborazione dei cittadini. Davanti a gesti come questo l’impegno del Comune resta vano se non si ha rispetto per le cose di tutti”, conclude l’Assessore. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaOvest #RomaTPL ?Chiusure per intervento Vigili del fuoco in piazza Piero Puricelli, la linea… - romamobilita : #viabilità, Traffico intenso in Via Portuense tra Largo Volontari del Sangue e Via del Trullo - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaOvest #atac ?? #Traffico intenso in via #Portuense tra alt. viale Isacco Newton dir. esterna. ??Ra… - AntonioMei9 : Roma, capitale della vergogna. Parcheggio in un incrocio molto pericoloso, con rispetto delle strisce bianche. Via… - romamobilita : Traffico intenso in via Portuense, rallentamenti per le linee 081 e 701 -