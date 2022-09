Vi racconto dove andrà il governo Meloni. La bussola di Veneziani (Di venerdì 30 settembre 2022) Il vantaggio e il limite della Meloni e della destra? L’inesperienza e l’estraneità ai mondi di potere. Sarà la croce e la dovizia del suo governo. Questa la diagnosi che affida a Formiche.net Marcello Veneziani, giornalista, filosofo e scrittore, già membro del consiglio di amministrazione della Rai e del consiglio di amministrazione di Cinecittà, attualmente editorialista de La Verità e Panorama. Cosa si aspetta da un governo di centrodestra (o destracentro) dopo 11 anni dall’ultimo? Mi aspetto più continuità che rottura col governo Draghi. Mi aspetto continuità in politica estera e finanziaria. E pochi cambiamenti, con una forte mobilitazione e pressione di segno contrario. Penso che punterà più su piccole cose dal valore simbolico, senza alterare il quadro generale euroatlantico e finanziario. Il ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 settembre 2022) Il vantaggio e il limite dellae della destra? L’inesperienza e l’estraneità ai mondi di potere. Sarà la croce e la dovizia del suo. Questa la diagnosi che affida a Formiche.net Marcello, giornalista, filosofo e scrittore, già membro del consiglio di amministrazione della Rai e del consiglio di amministrazione di Cinecittà, attualmente editorialista de La Verità e Panorama. Cosa si aspetta da undi centrodestra (o destracentro) dopo 11 anni dall’ultimo? Mi aspetto più continuità che rottura colDraghi. Mi aspetto continuità in politica estera e finanziaria. E pochi cambiamenti, con una forte mobilitazione e pressione di segno contrario. Penso che punterà più su piccole cose dal valore simbolico, senza alterare il quadro generale euroatlantico e finanziario. Il ...

AlbertoBagnai : È un po’ il “metodo Karlsruhe”, quello di soggettivizzare (Berlino, Karlsruhe, il Colle…) dinamiche oggettive, tras… - FrancescoITA333 : @RossellaCucche1 @Limbolimbo18 Da ridere non c'è nulla, per noi. Non si scaldi per un racconto di fantasia, dove ai… - Giovyfh : Oggi vi racconto il posto che mi ha accolta in #ValdiRabbi. Lì mi sono sentita a casa e ho trovato esattamente quel… - Enrico65579728 : @MareMonreve Ho una cosa da dire: la sonata a kreutzer lo lessi da ragazzo, poi capitai in una biblioteca di un 'sa… - RobertoRob_63 : @Milla1771 @Swiss_Man_1 Nel@pronto soccorso dove lavoro in radiologia ne ho visti di reperti “occasionali”. Bottigl… -