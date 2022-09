Vanessa Incontrada e la crisi con Rossano Laurini: «La nostra storia non finirà mai» (Di venerdì 30 settembre 2022) Vanessa Incontrada ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua separazione dallo storico compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal a cui è stata legata per ben 15 anni. La conduttrice ha svelato alcuni retroscena sulla loro separazione, specificando che sarebbe avvenuta in maniera pacifica e che lei e il suo ex resteranno sempre legati per via dell’amore dell’unico figlio avuto insieme. Una storia che non finirà mai «Con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente», ha affermato la conduttrice. Nell’annunciare la separazione Vanessa Incontrada si era limitata a dire: «Sono in un momento riflessivo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 settembre 2022)ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua separazione dallo storico compagno, padre di suo figlio Isal a cui è stata legata per ben 15 anni. La conduttrice ha svelato alcuni retroscena sulla loro separazione, specificando che sarebbe avvenuta in maniera pacifica e che lei e il suo ex resteranno sempre legati per via dell’amore dell’unico figlio avuto insieme. Unache nonmai «Con lui non si alzerà mai un muro, lanon sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente», ha affermato la conduttrice. Nell’annunciare la separazionesi era limitata a dire: «Sono in un momento riflessivo ...

