Vanelli (Syngenta): ‘Innovazione fondamentale per rendere agricoltura sostenibile’ (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “È un momento storico davvero particolare per l’agricoltura. Sono infatti tante le sfide che in questo periodo stanno portando il settore agricolo a doversi rinnovare ed innovare: da una parte il cambiamento climatico, dall’altra la nuova struttura di regolamentazione europea dell’agricoltura”. Lo ha detto Riccardo Vanelli, Amministratore Delegato di Syngenta Italia, a margine dell’evento ‘agricoltura in prospettiva’, organizzato da Syngenta in occasione della sesta edizione del Mantova Food & Science Festival, la rassegna di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale nata nel 2016. “La nuova Pac, ovvero la nuova Politica agricola comune, l’applicazione del Green Deal e della Farm to Fork e il regolamento per l’uso sostenibile degli agrofarmaci ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “È un momento storico davvero particolare per l’. Sono infatti tante le sfide che in questo periodo stanno portando il settore agricolo a doversi rinnovare ed innovare: da una parte il cambiamento climatico, dall’altra la nuova struttura di regolamentazione europea dell’”. Lo ha detto Riccardo, Amministratore Delegato diItalia, a margine dell’evento ‘in prospettiva’, organizzato dain occasione della sesta edizione del Mantova Food & Science Festival, la rassegna di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale nata nel 2016. “La nuova Pac, ovvero la nuova Politica agricola comune, l’applicazione del Green Deal e della Farm to Fork e il regolamento per l’uso sostenibile degli agrofarmaci ...

