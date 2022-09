Vaccini, Rezza: ‘Con nuovo Pnpv offerta a fasce d’età prima non coperte’ (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale si conta di scorporare il calendario vaccinale dal piano vaccinale vero e proprio. Questo consentirebbe di aggiornare di anno in anno il calendario sulla base dell’introduzione di nuovi Vaccini, disponibilità di tecnologie sempre più avanzate, Vaccini più efficaci e più sicuri. Si conta anche di estendere l’offerta per determinati Vaccini a fasce d’età che non erano coperte”. Così Giovanni Rezza, direttore generale di Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, in occasione del 55.esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), in corso fino al primo ottobre al Padova Congress. Rezza sottolinea poi che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con ilPiano nazionale di prevenzione vaccinale si conta di scorporare il calendario vaccinale dal piano vaccinale vero e proprio. Questo consentirebbe di aggiornare di anno in anno il calendario sulla base dell’introduzione di nuovi, disponibilità di tecnologie sempre più avanzate,più efficaci e più sicuri. Si conta anche di estendere l’per determinatiche non erano coperte”. Così Giovanni, direttore generale di Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, in occasione del 55.esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), in corso fino al primo ottobre al Padova Congress.sottolinea poi che ...

