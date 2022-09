Vaccini | esperti | ‘Over 65 e malati cronici si proteggano contro l’Herpes Zoster’

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’innovazione scientifica negli ultimi anni ha messo a disposizioneimportanti, sicuri ed efficaciZoster, malattia che colpisce soprattutto gli anziani o le persone che hanno delle patologie croniche che li rendono immunocompromessi. È una malattia che ha avuto, dopo il Covid, un aumento quasi del 25%. Quindi, come Società italiana di igiene invitiamo le persone sopra i 65 anni o chi ha patologie croniche a recarsi subito nei centri vaccinali, dal medico di medicina generale o nelle reti di patologia per chiedere di essere vaccinati così da evitare sia la malattia che la complicanza più grave ovvero la nevralgia post erpetica che può durare anche anni. Si tratta di una vaccinazione già prevista come livello essenziale di assistenza nel vecchio piano nazionale, quindi è ...

