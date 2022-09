Uragano Ian, sale il bilancio delle vittime in Florida: «Almeno 42». Intanto in Carolina del Sud allagamenti e forti venti – Il video (Di venerdì 30 settembre 2022) sale ad Almeno 42 le vittime dell’Uragano Ian in Florida. A riferirlo è l’emittente televisiva statunitense Cnn che continua a monitorare il disastro climatico che dal 28 settembre ha lasciato Cuba raggiungendo prima la Florida e arrivando nelle ultime ore fino in Carolina. Brian Henry, sindaco di Pawley’s Island nella Carolina del Sud, ha raccontato che «quando Ian ha colpito come un Uragano di categoria 1 ha provocato un’ondata di tempesta che è stata probabilmente oltre ciò che la maggior parte delle persone prevedeva». Ian è arrivato vicino a Georgetown, nella Carolina del Sud, nella serata di ieri 29 settembre dopo aver lasciato morte e distruzione in Florida. September 30, ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022)ad42 ledell’Ian in. A riferirlo è l’emittente televisiva statunitense Cnn che continua a monitorare il disastro climatico che dal 28 settembre ha lasciato Cuba raggiungendo prima lae arrivando nelle ultime ore fino in. Brian Henry, sindaco di Pawley’s Island nelladel Sud, ha raccontato che «quando Ian ha colpito come undi categoria 1 ha provocato un’ondata di tempesta che è stata probabilmente oltre ciò che la maggior partepersone prevedeva». Ian è arrivato vicino a Georgetown, nelladel Sud, nella serata di ieri 29 settembre dopo aver lasciato morte e distruzione in. September 30, ...

