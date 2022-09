Uragano Ian, Biden: “Potrebbe essere il più letale nella storia della Florida” (Di venerdì 30 settembre 2022) Joe Biden ha avvertito che l’Uragano Ian Potrebbe essere “il più letale” nella storia della Florida. Parlando dalla sede della Fema, la protezione civile Usa, il presidente americano ha rivolto un appello ai residenti dello Stato di seguire le indicazioni delle autorità assicurando tutta la collaborazione del governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Joeha avvertito che l’Ian“il più. Parlando dalla sedeFema, la protezione civile Usa, il presidente americano ha rivolto un appello ai residenti dello Stato di seguire le indicazioni delle autorità assicurando tutta la collaborazione del governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Adnkronos : Uragano Ian in Florida, 17 morti: oltre 2,6 milioni di persone senza elettricità. #notizie - bastacosi15 : RT @fratotolo2: La mia casa in Florida è stata distrutta dall’#uragano ma meno gravemente perché sono vaccinato. #Biden #Ian https://t.c… - Alise0 : RT @Internazionale: Diciannove morti in un attentato suicida contro un centro di formazione per studenti a Kabul, comincia all’Aja il proce… - kr31133 : RT @dreamChaser1789: Torneremo a parlare di #GlobalWarming quando rimpiangeremo la #CrisiEnergetica? #IanHurricane #ClimateEmergency #30set… - Internazionale : Diciannove morti in un attentato suicida contro un centro di formazione per studenti a Kabul, comincia all’Aja il p… -